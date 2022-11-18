غرفة السياحة: بدء تلقي حجوزات مشجعي كأس العالم لزيارة مصر خلال البطولة

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الشركات والفنادق المصرية بدأت تتلقى حجوزات «أونلاين» من المشجعين الحاضرين لمباريات كأس العالم 2022، التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبرالجارى، حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، لقضاء بضعة أيام فى مصر، خلال الفترة المقام فيها فعاليات المونديال.

غالبية الحجوزات ترتكز على القاهرة

أضاف فاروق لـ«الوطن»، أن غالبية طلبات الحجز تتركز فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، والأسبوع الأول من الشهر المقبل، موضحا أن مدة البرنامج الخاص بهؤلاء السياح تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام، مشيرا إلى أن غالبية تلك الحجوزات ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة .

أشار إلى أن الحجوزات التى استقبلتها الفنادق وشركات السياحة ليست كبيرة، إذ أنها حجوزات فردية، سواء لفرد أو بضعة أفراد، ولا تأتى فى مجموعات، موضحا أن مشجعى كأس العالم الذين سيزورون مصر خلال فترة إقامة المونديال، سيفدون من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة.

الحجوزات تعكس قدرة المقصد السياحي المصري

أوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن المشجعين القادمين لزيارة مصر على هامش تواجدهم بقطر لتشجيع منتخباتهم المشاركة فى المونديال، الذى يقام كل 4 سنوات، له دلالة وأهمية كبيرة، تتمثل فى أن المقصد السياحى المصرى قادر على جذب سياح العالم، حتى إن كان قدومهم لمنطقة الشرق الأوسط، مرتبط بحضور حدث رياضى كبير مثل كأس العالم لكرة القدم.

يذكر أن كأس العالم الذى تستضيفه دولة قطر، يشارك فيه 32 فريقا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 فرق، يصعد من كل مجموعة فريقين، ثم تتواصل المواجهات بنظام خروج المغلوب، وصولا للمباراة النهائية.