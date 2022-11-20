سعر الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات الصباحية

كشفت شعبة الذهب في الجيزة، عن أسعار المعدن الأصفر في المحلات اليوم في بداية التعاملات الصباحية، دون مصنعية، حيث أكدت استقرار سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس السبت، فضلا عن استقرار المشغولات الأخرى كالأونصة والجنيه الذهب الذي تخطى سعره 10 آلاف جنيه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخديمة اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر وتحديدًا عيار 21، إذ إنّه الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم نحو 1472 للبيع والشراء 1477جنيها .

سعر عيار 22 عند 1349 جنيها للبيع و1354 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 فوصل سعره اليوم إلى 1288 جنيهًا للبيع بينما سجل الشراء نحو 1292 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة نحو 1104 جنيهات للبيع والشراء وصل لنحو 1107 جنيهات.

سعر عيار 14 سجل بيع 859 جنيهًا، شراء 861 جنيهًا.

سعر عيار 12 بيع 736 جنيهًا وشراء 738 جنيهًا.

سعر الأونصة بيع 45,779 جنيه، وشراء 45,921 جنيه.

سعر الجنيه الذهب عند بيع 10,304 جنيها وشراء 10,336 جنيها.

سعر كيلو الذهب بيع 1,472,000 جنيها وشراء 1,476,571 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

سعر عيار 12 إلى نحو 24 1,384 جنيه، بما يعادل 56.34 دولار أمريكي.

سعر عيار 22 استقر عند 1,269 جنيه، بما يعادل 51.65 دولار.

سعر عيار 21 اليوم 1,211 جنيه بما يعادل 49.30 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم، 43,041 جنيه بما يعادل 1,752.

سعر الجنيه الذهب سجل 9,688 جنيه بما يعادل 394.40 دولار.

سعر كيلو الذهب 1,383,957 جنيه بما يعادل 56,341 دولار أمريكي.

سعر عيار 18 اليوم إلى 1,038 جنيه بما يعادل 42.26.

سعر عيار 14 سعر 807.31 جنيه بما يعادل 32.87.

سعر عيار 12 سجل 691.98 جنيه ما يعادل 28.17 دولار.

سعر عيار 9 وصل إلى 518.99 جنيه ما يعادل 21.13 دولار.