أسعار الذهب اليوم في مصر.. إقبال على شراء السبائك بالمحافظات

يعد الذهب أحد أهم المعادن التي يحرص المصريون على شرائها واقتنائها، إذ أنّه لا يتعلق شراؤه في الخطوبة والزواج فقط، بل إنّ الكثيرين يحرصون على استثمار أموالهم في شراء الذهب، وازداد الإقبال على شراء سبائك الذهب كثيراً خلال الفترة الماضية، وما يزال مستمراً، حيث اتجه الأهالي إلى شراء السبائك واستثمار الأموال فيها بدلًا من شراء المشغولات الذهبية، وفيما يلي ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص أسعار الذهب اليوم في مصر، فإنّها تتغير بين الحين والآخر، وأحيانًا تتغير عدة مرات على مدار اليوم بحسب العرض والطلب، حيث جاءت أسعار اليوم دون مصنعية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1474 جنيهاً

سعر الذهب عيار 21 سجل 1290 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1106 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 861 جنيهاً

سعر الذهب اليوم بالدولار

وفيما يخص سعر الذهب بالدولار فقد سجل سعر الأوقية 1751 دولاراً، بينما جاء أسعار العيار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 60 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 52.52 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 45.03 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 35.05 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم السبت قبل المصنعية والدمغة والضريبة 10 آلاف و320 جنيهاً.

إقبال على شراء السبائك

وبحسب نهى أبو الغيط أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإنّه على الرغم من انخفاض أسعار الذهب العالمي، إلا أنّه ما يزال مستقرًا في مصر، موضحةً أنّ سعر الذهب في مصر يتأثر بعملية العرض والطلب.

وأشارت إلى أنّ هناك إقبالا ملحوظا على شراء سبائك الذهب في المحافظات، خصوصاً بالصعيد، خلال الآونة الأخيرة بهدف حفظ الأموال أو الاستثمار، قائلةً أنّه قديمًا كان يشتري الأهالي المشغولات الذهبية ولكنهم الآن يفضلون شراء السبائك نظراً لأنّ سعرها لا يقل مصنعية أو يحسب قديم أو جديد ولكنها تظل كما هي بقيمتها، بخلاف المشغولات التي يتم حسابها كذهب قديم حتى وإن لم يتم ارتداؤه للزينة.

سعر مصنعية جرام الذهب

وأضافت «نهى» أنّ سعر المصنعية على الجرام الواحد تتراوح بين 35 وحتى 65 جنيهاً، يتم إضافتها على السعر الأصلي للجرام، حسب الشغل الموجود في القطعة الذهبية.