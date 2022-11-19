سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022، إذ توقف سعر الأونصة عند النقطة السعرية 1752 دولارا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند سعر 1288 جنيهًا، وسط توقعات وانتظار مستثمرين، ورجال الأعمال لبداية عمل البورصات العالمية يوم الاثنين المقبل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن»، سعر الذهب الآن، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، التي جاءت على النحو التالي:

الأوقية: 1752 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1288 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 1472 جنيها.

عيار 18 سجل 1104 جنيهات للجرام.

عيار 14 سجَّل 861 جنيها للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10304 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1288 جنيها للجرام الواحد، وهو نفس السعر الذي سجله صباح اليوم.

أسعار الذهب عالميًا

وكانت أسعار الذهب، ارتفعت يوم الجمعة الماضية، بعد تراجع الدولار الأمريكي، ومع ذلك لا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر في 3 أسابيع، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية، ساعة الإغلاق يوم الجمعة الماضية، بنحو 0.16% ليستقر عند النقطة السعرية 1763.65 دولار للأونصة متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4%، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولار للأونصة، وفق موقع سكاي نيوز العربية.