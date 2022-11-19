ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر داخل محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، قرابة 17 جنيها مقارنًا بأسعار أمس، إذ تخطى عيار 24 اليوم نحو 1466 للبيع والشراء 1471 والأمس استقر عند 1449 جنيها للبيع و1454 جنيها للشراء.

وشهدت غالبية أعيرة المعدن الأصفر في محال الصاغة اليوم، صعودًا محدودًا، بينها سعر الجنيه الذهب الذي تخطى حاجز الـ 10 آلاف جنيها فضلا عن عيار 21 اليوم وعياري 18 و24.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 2022

وترصد بوابة «الوطن»، سعر الذهب اليوم في مصر 2022 في بداية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

استقر سعر الذهب عيار 22 عند 1344 جنيها للبيع و1343 جنيها للشراء، وعن الذهب عيار 21 فوصل سعره اليوم إلى 1283 جنيهًا للبيع، بينما سجل الشراء نحو 1287 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت

وسجل الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة نحو 1100 جنيهًا للبيع والشراء وصل لنحو 1103 جنيهًا، وعيار 14 سجل بيع 855 جنيهًا، شراء 858 جنيهًا، وعيار 12 بيع 733 جنيهًا وشراء 735 جنيهًا، والأونصة بيع 45,601 جنيه، وشراء 45,744 جنيه، والجنيه الذهب عند بيع 10,164 جنيها وشراء 10,296 جنيها، وكيلو الذهب بيع 1,466,286 جنيها وشراء 1,470,857 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الحالية، فوصل سعر عيار 12 إلى نحو 24 1,384 جنيها، بما يعادل 56.34 دولار أمريكي، وعيار 22 استقر عند 1,269 جنيها، بما يعادل 51.65 دولار، فيما سجل عيار 21 اليوم 1,211 جنيها بما يعادل 49.30 دولار.

سعر الجنيه الذهب في أسواق المال

أما سعر أوقية الذهب اليوم، فسجل 43,041 جنيها بما يعادل 1,752، والجنيه الذهب سجل 9,688 جنيها بما يعادل 394.40 دولار، وكيلو الذهب 1,383,957 جنيها بما يعادل 56,341 دولار أمريكي.

ووصل سعر عيار 18 اليوم إلى 1,038 جنيها بما يعادل 42.26، وسجل عيار 14 سعر 807.31 جنيه بما يعادل 32.87، وعيار 12 سجل 691.98 جنيه ما يعادل 28.17 دولار، وعيار 9 وصل إلى 518.99 جنيه ما يعادل 21.13 دولار.