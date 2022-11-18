سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 18-11-2022.. عيار 21 يسجل 1274 جنيها

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 18-11-2022، شهد حالة من التذبذب، إذا وصل عيار 21 إلى 1274 جنيها للبيع.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهب عيار 21، سجل 1280 جنيها للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب 1785 دولارا.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 18-11-2022

أشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 18-11-2022، عيار 24 سجل 1456 جنيها للبيع، و1463 جنيها للشراء، وعيار 22 سجل 1335 جنيها للبيع، و1341 جنيها للشراء.

وتابع: «وصل عيار 18 إلى 1092 جنيها للبيع، و1097 جنيها للشراء، وعيار 14 سجل 849 جنيها للبيع، و853 جنيها للشراء، وسجل عيار الذهب 12 قيمة 728 جنيها للبيع، و731 جنيها للشراء».

سعر الجنيه الذهب عيار 21 والأونصة

أوضح نجيب، أن سعر الجنيه الذهب سجل 10240 جنيها للشراء، و10192جنيها للبيع، وسعر الأونصة وصل إلى 45.282 جنيها للبيع، و45.495 جنيها للشراء، في حين وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1.456.000 جنيه للبيع، و1.462.857 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية

كان متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، سجلت ما يلي:

- عيار 24 وصل لـ56.54 دولار أمريكي أي 1386 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل لـ51.83 دولار أمريكي، أي نحو 1270 جنيها مصريا.

- عيار21 وصل لـ 49.47 دولار أمريكي، أي نحو 1212 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لـ 42.40 دولار أمريكي، أي نحو 1039 جنيها مصريا.

- عيار 14وصل لـ32.98 دولار أمريكي، أي نحو 809.23 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ28.27 دولار أمريكي، أي نحو 692.77 جنيه مصري.