مندوب بوليفيا بـ«COP27» يشيد بشمولية وشفافية إدارة مصر لقمة المناخ

قال مندوب بوليفيا بالجلسة الختامية لقمة المناخ (COP27)، «إننا نضم صوتنا لباكستان باسم مجموعة الـ77 والصين»، معربًا عن تقديره للمجهودات المبذولة من قِبل مصر وسامح شكري وزير الخارجية رئيس (COP27) من أجل ضمان بلوغ مؤتمر الأطراف لأهدافه، مشيدًا بشمولية وشفافية العملية المتبعة في إدارة قمة المناخ، إلى جانب القرارات المتخذة خاصة إرساء صندوق خاص بالأضرار والخسائر، مشيرًا إلى أنَّه يتطلع قدمًا في زيادة هذا الصندوق بما يكفي من التمويلات لخدمة شعوبنا.

البلدان النامية ستلعب دورًا حقيقًيا مدعومًا

وتابع أنَّ الدول المتقدمة لا ترى دائمًا أن البلدان النامية ستلعب دورًا حقيقًيا مدعومًا في هذا الصدد، لافتًا إلى أنه قيل لنا من قبل: «لم يعد من الضروري الحديث عن العدالة والإنصاف بكل المحافل التفاوضية حتى مبدأ التعادلية قد تم العمل على تميعه»، مشيرًا إلى أنَّه في الذكرى الـ30 للاتفاقية طُرح السؤال حول معنى العدالة والإنصاف بمختلف الإشارات الواردة في النص، فضلًا عن الحديث على توسيع رقعة المانحين وكيفية دعم البلدان المتقدمة لنظيرتها النامية.

الأقوال كانت لا تواكبها الأفعال بكل الأوقات

وأشار مندوب بوليفيا بالجلسة الختامية لـ قمة المناخ COP27، إلى أنَّ هناك من حاول تغيير المبادئ الرئيسية التي سبق ووقع عليها الجميع، متابعًا «استمعنا كذلك إلى الشعارات حول حفظ الكوكب والإبقاء على الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية، ولكن الأقوال كانت لا تواكبها الأفعال بكل الأوقات»، مؤكّدًا أهمية التركيز على الطموحات الملموسة وبذل مجهودات أكبر من أجل الحفاظ على الكوكب والطبيعة، إلى جانب بلوغ مستهدفات 2050.