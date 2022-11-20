رئيس قمة المناخ: صندوق الخسائر والأضرار إنجاز تاريخي لـ«COP27»

قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس قمة المناخ، إنَّ ما حققته قمة المناخ هو تأكّيد حي أنَّ قمة شرم الشيخ للمناخ هي «قمة للتنفيذ»، ولم تكتف بالقرارات التقليدية، وإنما سعت منذ اللحظة الأولى إلى تكريس أهمية التنفيذ وتجسّد ذلك بنجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار واعتماد قرار إنشاء لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم للتداعيات الناتجة عن تغيرات المناخ.

مصر نجحت في تجاوز تحديات قمة المناخ

وأكّد شكري، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، أنَّ إنشاء الصندوق هو إنجاز تاريخي بعد 27 عامًا من التناول والمطالبة من الدول الأفريقية والنامية بأنّ يتحقق ذلك هو نجاح للمؤتمر والأطراف ومصر التي ترأست المؤتمر ودعمته وعملت على تجاوز التحديات المرتبطة وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف.

برنامج شرم الشيخ للتكيف خطة عمل للحفاظ على درجة حرارة الكوكب

وأضاف شكري، أن برنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكّد طموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من إجراءات التوعية والإجراءات الحكومية للعمل على تخفيف الانبعاثات، والخطة الدولية للتكيف ودفعها نحو الأمام حتى يتمّ الانتهاء من المقرر لـ«COP27».