أبرز لقطات حفل ويجز في دبي.. أغنيات مميزة وفقرة مع ديزي تو سكيني

أحيا فنان الراب ويجز، حفلا غنائيا أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان دبي للرياضات الرقمية، الذي استضافته دولة الإمارات.

وشهد حفل ويجز في مدينة دبي، حضورا جماهيريا كبيرا، حيث تفاعل معه الحضور بالغناء، حيث أدى ويجز العديد من الأغنيات، ومنها «عفاريت الأسفلت، والغسالة، وكيفي كده، والبخت، ودورك جاي»، وغيرها.

أبرز لقطات حفل ويجز

كما شهد الحفل لقطة أخرى مميزة تفاعل الجمهور معها، حيث شارك ويجز، فنان الراب الشهير ديزي تو سكيني، تقديم فقرة مميزة على خشبة المسرح، أشعلت الأجواء بشكل أكبر.

وطرح ويجز مؤخرا أغنية بعنوان «بعودة يا بلادي»، وهي الأغنية الخاصة بفيلم «كباتن الزعتري»، وذلك عبر حسابه الخاص على فيس بوك، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 21 مليون مشاهدة.

كما طرح ويجز ديو مشترك مع آش بعنوان «أميرة»، وهي من كلماته وتوزيع آش، وحققت حتى الآن نحو 8 ملايين مشاهدة.