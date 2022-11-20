نرمين الفقي عن دورها في مسلسل «بعد النهاية»: «شخصية جديدة عليا»

تواصل الفنانة نرمين الفقي تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «بعد النهاية»، والذي تشارك فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وتقدم من خلاله تجربة مختلفة عن ما قدمته.

نرمين الفقي تشارك في «بعد النهاية»

وكشفت نرمين الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «بعد النهاية»، مؤكدة أنها «متحمسة للغاية» لمشاركتها في العمل لأنها تقدم من خلاله شخصية مختلفة عليها.

وتابعت «الفقي» أنه على الرغم من الأعمال الكثيرة التي قدمتها إلا أنها في مسلسل «بعد النهاية» تقدم دورا جديدا عليها تماما، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل، وهو عمل يحمل طابع الإثار والتشويق.

يذكر أن مسلسل بعد النهاية يشارك فيه هالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغني وجيهان خليل وغيرهم.

مسلسل أبو العروسة

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها نرمين الفقي هو مسلسل «أبو العروسة الجزء الثالث»، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر وسيد رجب وغيرهما.