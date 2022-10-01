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نرمين الفقي تتعاقد على مسلسل «بعد النهاية»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:25 م | السبت 01 أكتوبر 2022
نرمين الفقي

نرمين الفقي

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن تعاقدها على مسلسل جديد بعنوان «بعد النهاية»، إخراج وائل فهمي، وتأليف فداء الشندويلي ومحمد إبراهيم وشيماء سيف.

نرمين الفقي تنشر صور التوقيع 

ونشرت نرمين الفقي، مجموعة صور خلال التوقيع على العقود، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه: «دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية».

وحظي المنشور بردود أفعال كثيرة؛ أبرزها الفنانة رانيا فريد شوقي، التي قالت: «مبروووووك حبيبتي بالنجاح إن شاء الله».

مشاركة نرمين الفقي في دراما رمضان الماضي

وحققت نرمين الفقي، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وذلك بمشاركتها كضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السادس، الذي تدور أحداثه حول بعد مرور عدة أعوام، ويتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري، وخلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

وشارك في بطولة هذا الجزء، أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، مصطفي غريب، حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبد الرحمن طه.

 

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