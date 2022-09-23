نرمين الفقي: «مسلسل أبو العروسة يخاطب العقول وممكن يستمر حلقات كتيرة»

أبدت الفنانة نرمين الفقي سعادتها بحضور الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما معربة عن أملها في أن تستمر دورات المهرجان للأبد.

وتحدثت الفقي خلال لقاء خاص مُسجل على هامش حفل الدورة الاولى للمهرجان، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» عن مسلسل أبوالعروسة معتبرة أنه كان «مسلسل جميل بيدخل كل بيت وبيدخل كل قلب، والمشاكل اللي بتطرح في العمل بنلاقي لها حل، وبيخاطب كل العقول وكل الأعمال وأنا سعيدة بتجربتي في المسلسل».

وكشفت نرمين الفقي عن إمكانية استمرار المسلسل في حلقات كثيرة لأنه قائم فكرة الأجيال، وأن المسلسل عبارة عن أجيال تسلم أجيال مشددة أن هذه فكرة لن تنتهي أبدًا.

النجوم ورا الكاميرات هما أهم ناس

وتحدثت نرمين الفقي عن تكريم العاملين خلف الكاميرات خلال المهرجان، قائلة: «دول أهم ناس ودول إحنا من غيرهم منقدرش نشتغل، والناس دي طول ما هما مبتسمين وطول ما هما جامدين إحنا قادرين نشتغل وهما دول اللي بنديهم تعظيم سلام».

وأشارت إلى أنها تجهز حاليًا في لتصوير مسلسل قصير مكون من 12 حلقة سيٌعرض على إحدى المنصات، ومن إخراج المخرج وائل فهمي.