نرمين الفقي: أفلام مهرجان القاهرة تخاطب عقول المشاهدين

قالت الفنانة نيرمين الفقي، إن مهرجان القاهرة السينمائي من أفضل المهرجانات العالمية، والأفلام تخاطب عقول المشاهدين.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشاكل الأسرة المصرية والعربية، وهو مسلسل اجتماعي محترم جميل يخاطب عقل المشاهد ويقدم حلول».

وتابعت: «بعد النهاية مسلسل ثري جدا وشيق وأول مرة في حياتي أطلع في دور زي دا، الأعمال اللي بنتفرج عليها مؤخرا حلوة جدا، وممكن أبقى حريصة إني أتفرج على المسلسل وأخلصه للآخر ويبقى عندي شغف إني أحرق نهاية العمل لنفسي».