استعدادات في مقاهي الغربية لمشاهدة كأس العالم 2022.. «شاشات ضخمة»

استعدادات خاصة تنفذها المقاهي والكافيهات في محافظة الغربية؛ لاستقبال المواطنين عاشقي كرة القدم، لمتابعة مباريات كأس العالم 2022، والتي تنطلق مبارياته اليوم بلقاء افتتاحي في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، بين منتخبي قطر، البلد المستضيف، ونظيره الإكوادور.

قال وائل الششتاوي، صاحب أحد المقاهي، بمركز قطور، بمحافظة الغربية، إن مباريات كأس العالم قطر 2022 تكون لها طقوس خاصةً في الاستعدادات والتجهيزات التي تبدأ من صباح أول يوم في البطولة وحتى صافرة الحكم في المباراة النهائية وإعلان البطل.

استعدادات الآن أقل من 2018

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن استعدادات هذا العام أقل كثيراً عن استعدادات النسخة الماضية في روسيا 2018، والسبب عدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في تلك النسخة، حيث إن مبارة المنتخب تشهد فيها المقاهي تزاحما شديدا، بينما المباريات الأخرى يحرص على الحضور والمتابعة محبي كرة القدم وعشاق الكرة المستديرة.

موسم المقاهي

وأوضح إبراهيم عبد الفتاح، صاحب مقهى بمدينة طنطا، لـ «الوطن»، أن بطولة كأس العالم قطر 2022 تعد موسما إلى أصحاب المقاهي والكافيهات يحققون فيه عائدا مقارنة بالأيام العادية، ويتم تجهيز الكافتيريا بتوفير الشاشات الضخمة والمقاعد والكراسي من خلال استئجارها طوال فترة البطولة، وزيادة عدد العمال «الكل بيسترزق في بطولة كأس العالم وموسم كويس للمكسب في ظل إذاعة المباريات على القنوات المشفرة».

وأكد محمد صالح، صاحب مقهى في مدينة المحلة الكبرى، لـ«الوطن»: كأس العالم موسم ننتظره كل 4 سنوات والشغل فيه غير كل البطولات، مبينا أنه مع كل بطولة كأس عالم يستعد قبلها بنحو أسبوع مع مندوب مستلزمات المشروبات بمختلف أنواعها وأيضا الكراسي ويتم تواجدها في المكان مع أول أيام البطولة، معبراً عن حزنه لعدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة.