استئناف محاكمة المتهم بقتل صديقه لسرقة 5 آلاف جنيه بالشرقية اليوم

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، محاكمة متهم بقتل صديقه بمركز الحسينية لسرقته.

وتُعقد الجلسة بمقر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، وعضوية المستشارين علي رجب وحسام مكاوي.

تفاصيل مقتل تاجر الحسينية على يد صديقه

تعود أحداث القضية رقم 8126 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 483 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط «عبدالله ص ع»، محبوس، لقيامه بقتل المجني عليه زكريا فرحات عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله لسرقة 5 آلاف جنيه، وحال استغراق المجني عليه في النوم انهال عليه بالضغط على رقبته، فاستيقظ المجني عليه وقاومه فتعدى عليه المتهم ضرباً باستخدام قطعة حديدية، واستمر في خنقه حتى فارق الحياة.

سرقة مبلغ مالي

وأفاد محمد فرحات عبداللطيف عبيد، 36 سنة، تاجر، ومقيم في مركز الحسينية محافظة الشرقية، بأنه نما إلى سمعه قيام المتهم بالتعدي على شقيقه وأنه أبصر جثمان المتوفى الى رحمة مولاه بها إصابات، وأضاف باتهامه للمتهم بالتعدي عليه وقتله لسرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق .