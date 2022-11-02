ماذا يعني رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة؟.. محلل أسواق مال يجيب

تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ما يعني ارتفاع الدولار الأمريكي أمام باقي العملات الأجنبية.

رفع معدلات الفائدة بأكثر من 6 مرات

ويقول حسام عيد، خبير اقتصادي ومحلل أسواق مال، إن الفيدرالي الأمريكي أعلن مطلع العام الجاري اعتزامه رفع معدلات الفائدة بأكثر من 6 مرات، في ظل اتباعه سياسات انكماشية تشددية لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاع ملحوظاً متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة.

مزيدا من الركود الاقتصادي العالمي

ويتوقع «عيد»، أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية برفع معدلات الفائدة للمرة السادسة بالعام الجاري بنسبة تتراوح بين 0.50% و 0.75% في اجتماعه اليوم، ما يترتب عليه مزيدا من الركود الاقتصادي العالمي وأيضا من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

التباطؤ الاقتصادي وتراجع بسوق الإسكان

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه مع بداية الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة متشددة لأسعار الفائدة، ظهرت علامات التباطؤ على الاقتصاد، وشهد سوق الإسكان تراجعاً، حيث تضاعفت بعض معدلات الرهن العقاري، وكان الرهن العقاري ذو معدل الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا عند 7.08٪ في أسبوع 28 أكتوبر الماضي، مرتفعًا من 3.85٪ في مارس 2022.

وتابع «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد استمراره في رفع معدلات الفائدة كمحاولة منه للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وسجل العائد الخالي من المخاطر بالولايات المتحدة 3.25% وهو أعلى مستوى للفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى واتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً.