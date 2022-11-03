مركز القاهرة للدراسات: الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة في 2023

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ رفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي والرابعة بنفس نسبه الرفع بمقدار 75 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان متوقعاً وأدت الزيادة السادسة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك الاحتياطي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.

الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على التضخم

وأضاف في مذكرة بحثية، أن الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على التضخم من خلال استخدام أداه الفائدة والسياسة التشديدية وبمجرد زيادة سعر الفائدة أخذت مؤشرات السوق الأمريكية في الارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بـ 0.31%، ومؤشر داو جونز بـ 0.89% ومؤشر إس آند بي 500 بـ 0.67%، أما الذهب فارتفعت عقوده بـ 0.95% لتسجل 1664.40 دولارًا للأوقية.

وتابع: «من المتوقع أن رفع أسعار الفائدة سيتوقف في أي وقت قريب خاصة عام 2023، وتتحول أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى ولا شك أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى الركود الاقتصادي وانخفاض معدل الاستثمار في أمريكا وسيتسبب في انهيار سوق الإسكان».

تأثير القرار على الأسواق العالمية

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على التضخم والنزول به إلى 2%؜ ولاشك أن زيادة معدل الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير على الأسواق العالمية حيث من المتوقع قيام الدول الخليجية برفع معدل الفائدة لديها تخوفا من الدولرة وكذلك دول الاتحاد الاوروبي واستراليا وبعض الدول العربية الأخرى، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الفائدة على الدولار تؤدي إلى زيادة الطلب عليه وتحقيق مكاسب للعملة الامريكية.