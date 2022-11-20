رئيس جامعة سوهاج يكرم أستاذا بكلية الآثار لفوزه بجائزة الشيخ جميل خوقير

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علاء الدين عبدالعال عبدالحميد أستاذ الآثار الإسلامية المساعد ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير المقدمة من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن التراث والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة «أم القرى».

تقديم الدعم الكامل للباحثين

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن سعادته وفخره بعلماء الجامعة المتميزين، والذين يبرهنون دائماً على أنها تزخر بكوكبة متميزة من الباحثين القادرين على حصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل وتسخير كافة الإمكانيات لباحثيها من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن البحث الخاص بالدكتور علاء عبدالحميد فاز بجائزة الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير عن البحث الموسوم بـ«الدلالات الدينية والسياسية للنقوش الكتابية المنفذة على مفاتيح وأقفال أبواب الكعبة المشرفة في العصر المملوكي»، مضيفاً أن الباحث نشر موسوعة الخط الكوفي في ثلاثة مجلدات شملت النقوش الكتابية في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني، ونشر كتاب «شواهد القبور الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصر» والصادر عن مركز الخطوط والكتابات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس إلى أن الدكتور علاء الدين عبدالعال له العديد من الأبحاث المنشورة بالدوريات العلمية، كما شارك مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في مشروع توثيق حمامات مدن وأقاليم مصر، كما حصد الميدالية الذهبية للمساهمة الفاعلة في نجاح أعمال مؤتمرات وبرامج المنتدى العلمي الآسيوي الأول المنعقد بمدينة ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية بجمهورية إندونيسيا 2018، وله أنشطة توعوية أثرية متنوعة.

جهود لدفع مسيرة البحث العلمي

وخلال التكريم وجه الدكتور علاء عبدالعال شكره للدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور عبدالناصر يس على هذا التكريم المتميز، والذي يعد وسامًا على صدر كل باحث وتشجيعاً له ودافعاً قوياً للاستمرار في بذل مزيد من الجهود في مسيرة البحث العلمي، والذي يعد قاطرة التنمية وأساس التقدم والتطوير.

وجدير بالذكر ان الدكتور علاء عبد العال قد شارك في فعاليات مؤتمر «التنمية العاجلة وفرص العمل في محافظات وقرى الصعيد» ببحث بعنوان «التنمية السياحية والأثرية لمحافظة سوهاج بين الواقع والمأمول»، كما ألقى محاضرة بعنوان «التأثيرات المغربية والأندلسية على زخارف ونقوش العمائر الإسلامية في مصر» ببيت السناري بمناسبة الاحتفال بيوم الأندلس .