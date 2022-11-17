أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق الخميس 17-11-2022

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وذلك في جميع الأصناف بسبب توافر المعروض منها، نظرا لتوافر الشتل الشتوية، من الفواكه الشتوية في المحافظات الزراعية.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الخميس، في الأسواق المحلية، وسوق الجملة بمدينة العبور، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

استقرت أسعار الفاكهة في سوق الجملة بمدينة العبور، أحد أكبر أسواق الجملة المصرية، لتسجل أسعارها كالآتي:

- سعر الخوخ المستورد سجل 15 جنيها.

- تراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

- كما تراوح سعر برتقال أبو سُره بين 4 و7 جنيهات.

- وتراوح سعر برتقال السكري بين 4 و 6 جنيهات.

- وسجل سعر يوسفي بين 4 و8 جنيهات.

- جاء سعر الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

-وسجل سعر العنب الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

- كما جاء سعر التفاح الأمريكي بـ18 إلى 24 جنيها.

- سعر التين البرشومي تراوح بين 6 و12 جنيها.

- تراوح سعر الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- وسجل سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

- وتراوح سعر مانجوبين 15 و25 جنيها.

- سجل سعر برقوق مستورد 22 جنيها.

- سعر قشطة بلدي ترواح بين 10 و30 جنيها.

- سعر أناناس بـ35 جنيها للحبة الواحدة.

- سعر بلح زغلول تراوح بين 5 و9 جنيهات.

- سعر بلح رملي سجل بين 4 و8 جنيهات.

- سعر بلح سيوى بين 20 إلى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت الفاكهة في الاسواق المختلفة والمحلات التجارية كالتالي:

- سعر برقوق بـ35 جنيها.

- سعر موز بلدي بـ20 جنيها.

- سعر برتقال عصير بـ10جنيها.

- سعر تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.

- سعر رمان بـ9 جنيهات.

- سعر الموز مستورد بـ15جنيهًا

- سعر تين برشومي بـ20 جنيها.

- سعر جوافة بـ10 جنيها.