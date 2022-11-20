حادث البحر الأحمر اليوم.. مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة 

أسفر حادث أتوبيس البحر الأحمر اليوم عن وفاة 12 شخصا، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، هم رمضان عباس أحمد وابنته «هالة» وابنه «كريم»، حيث كانوا في رحلة من القاهرة إلى الغردقة على متن أتوبيس الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق تنتقل لموقع حادث البحر الأحمر اليوم

وانتقل فريق من نيابة رأس غارب إلى مستشفى رأس غارب المركزي لسماع أقوال المصابين ومباشرة التحقيقات في حادث أتوبيس الغردقة، واستعانت مديرية الصحة في البحر الأحمر بفرق َومعدات طبية من مستشفى الغردقة العام وشركات البترول العاملة في المنطقة لمتابعة حالة المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لمتابعة حالة المصابين في حادث أتوبيس الغردقة.

حادث تصادم أتوبيس في الغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الخاصة، كان في طريقه إلى الغردقة، وعلى طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر في الكيلو 40 اصطدام بتريلا وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 30 اخرين.