الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث أتوبيس الغردقة.. 42 وفاة وإصابة

رفعت مديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة حادث أتوبيس الغردقة، الذي انطلق من القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى الغردقة، وعلى طريق «رأس غارب- الزعفرانة» اصطدم بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 40، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

30 سيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ30 سيارة لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، والمصابين إلى مستشفيات رأس غارب والغردقة لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بمديرية الصحة في البحر الأحمر، بأن الإصابات ترواحت بين خطيرة ومتوسطة، وهي عبارة عن كسور بالجمجمة ونزيف في المخ، وتم نقل 4 حالات إلى مستشفى الغردقة العام لصعوبة حالتهم.

سرعة زائدة

وذكر مصدر أمني، أن حادث الأتوبيس كان في رحلته من القاهرة إلى الغردقة، وكان يحمل عددا من الركاب، مشيرا إلى أن الأتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي الخاصة، وأشارت التحقيقات الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة ونوم السائق.