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مصرع شابين وإصابة آخر في حادثي تصادم بالشرقية 

كتب:

نظيمه البحرواي
12:09 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
مصرع شابين وإصابة آخر

مصرع شابين وإصابة آخر

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل على طريق «بلبيس- السلام» بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

حادث تصادم ووفاة شابين 

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق «بلبيس - السلام»، ما أسفر عن مصرع شابين كانا يستقلان الدراجة.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل الجثتين إلى مستشفى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما ضبطت الشرطة سائق السيارة النقل وتم التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة. 

إصابة شاب في انقلاب سيارة 

وفي سياق آخر، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بإصابة شاب إثر انقلاب سيارة في ترعة بطريق «أبو كبير - ههيا»، وتم نقله إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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بقلم نظيمه البحرواي