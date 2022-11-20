بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بشمال سيناء

أصيب 5 أشخاص في حادث سير بمنطقة الدراوشة، غرب مدينة بئر العبد، على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة شرق.

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف، في بيان، نقل 5 أشخاص أصيبوا إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي العام غرب مدينة بئر العبد.

وذكر مصدر بمستشفى بئر العبد، أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، وخضعوا لإجراء الأشعات اللازمة والتصوير بالسونار لمعرفة الكسور والكدمات.

أسماء المصابين

وقال المصدر، إن المصابين هم فرج محمود عبدالرحمن، 39 عاما، مصاب بجرح بالأذن اليمني والقدم اليمنة، ومقبولة حسن سليمان، 46 سنه، مصابة بكدمات، وفضيلة مبارك علي، 55 سنة، مصابة بكدمات، وعلا محمد حسونة، 27 سنة، مصابة بكدممات، ومحمد أحمد عيد، 27 سنة، مصاب بكدمات، وجميعهم من قرى بئر العبد ومناطق الطريق الدولي السريع.

وتم إخطار الجهات المسؤولة بالحادث لتحرير محضر بالواقعة، وكتابة التقرير الرسمي، وذلك لمعرفة أسباب الحادث، والعرض على النيابة، بعد مراجعة أقوال المصابين وأخذ اقوال شهود الواقعة ورجال الإسعاف.