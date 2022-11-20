الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل.. زيارات للمدارس ودور الرعاية

اعلنت وزارة الداخلية انه فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإجتماعى والثقافى ولاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

فقد إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبه حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

حيث إستقبلت عدد من الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الغربية – البحيرة – المنوفية) زيارات لعدد من الأطفال للمشاركة فى الإحتفال بتلك المناسبة إلى جانب التعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة. وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد (100) طفل من طلبة مدارس القاهرة (أصحاء، ذوى إحتاجات خاصة).

حيث تم إستقبالهم بإحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم ، وقد لاقى ذلك إستحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن. كما تم تنظيم زيارة إلى (مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال – مستشفى أبوالريش للأطفال بالمنيرة)، وتقديم الهدايا العينية لأسر الأطفال المحجوزين بهما والمترددين على العيادات الخارجية.

بالإضافة إلى عدد من مستشفيات الأطفال بمختلف مديريات الأمن. هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف العقاقير الطبية والأدوية مجاناً لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم 20 حتى 22/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).يأتى ذلك فى إطار الترجمه الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.