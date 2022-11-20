ضبط 20 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 18 قضية اتجار بالمخدرات

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية.

كما جرى تنفيذ 7563 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 10 قطع سلاح ناري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.