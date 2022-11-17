ضبط 81 كيلو مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهما، منها 6 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و51 فرد محلي، و142 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و178 قطعة سلاح أبيض، فضلا عن ضبط أكثر 81 كيلو مواد مخدرة، وتنفيذ أكثر من 52 ألف حكم قضائي.

تنفيذ 52108 أحكام قضائية

وفي مجال تنفيذ الأحكام، أوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ الحملات أسفرت عن تنفيذ 52108 أحكام قضائية متنوعة، منها 172 حكم جناية، و16636 حكم حبس جزئي، و3812 حكم حبس مستأنف، و24199 حكم غرامة، و7289 مخالفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 204 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي 225 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,815 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 41,390 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,385 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,250 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 2,043 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 872 جرامن كمية من مخدر البودر وزنت 543 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 245 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 240 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 110 جرامات، 2296 قرص مخدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 17 متهما هاربا، و8 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 213 دراجة نارية مخالفة، و19714 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.