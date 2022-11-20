ضبط صاحب معمل لتصنيع الأسنان دون ترخيص في البساتين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مالك معمل لتصنيع الأسنان كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، بتهمة إدارة المعمل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأسنان مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، فضلا عن ممارسة المهنة دون تصريح من الجهات المعنية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

معمل لتصنيع الأسنان دون ترخيص

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، عُثر داخل المعمل على 355 قطعة مستلزمات طبية «سنة مستوردة»، و200 قالب صناعي للتصنيع، و84 عبوة تلوين أسنان، و6 أسطوانات بوتاجاز.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المعمل دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسنان مستخدما خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.