تفاصيل مقتل شاب على يد نجل خاله في البساتين.. المجني عليه طالب بأمواله

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مقتل شاب على يد نجل خاله في البساتين، بسبب خلاف على مبلغ 100 ألف جنيه أعطاها المجني عليه للمتهم بقصد استثمارها له في محل أكسسورات سيارات نظير ربح شهري اتفق عليه الطرفان، لكن المتهم امتنع عن الوفاء بالوعد فحدثت بينهما مشاجرة انتهت بقتل صاحب المبلغ خلال مشاجرة جمعتهما أمام المحل التجاري ظهر أمس.

حبس المتهم بقتل نجل عمته في البساتين

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل نجل عمته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم أمسك ماسورة حديدية وهشم بها رأس المجني عليه حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وفر المتهم هاربًا من مسرح الجريمة وبعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة البساتين انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم لتشريحه تنفيذ لقرار النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة رَسْمِيًّا.

القبض على المتهم

وبعد هروب المتهم من مسرح الجريمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم بعد ساعات من تنفيذ الجريمة وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وتمت مواجهته بتحريات المباحث التي بينت إصابة المتهم بجرح قطعى باليد اليسرى وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى استثماره فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك ، قام بإحضار ماسورة حديدية واشتبك مع المجني عليه وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب عدة مرات بإستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلاً سيارته، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

عقوبة المتهم بقتل نجل خاله

وعن الموقف القانوني للمتهم بقتل نجل خاله خلال مشاجرة جمعتهما في البساتين بسبب خلاف مالي قدره 100 ألف جنيه استولى عليها المتهم بزعم استثمارها، وعندما تعثر في السداد قتل المجني عليه، يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض إن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام وفق ما انتهت إليه أدلة الاتهام من قبل النيابة العامة.