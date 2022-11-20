ضبط 750 جراما من مخدر «الهيدرو» مع 3 عاطلين في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة ميكروباص "أجرة" وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 750 جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة ) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.