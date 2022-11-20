القبض على «مستريحي الذهب» في كفر الشيخ بتهمة غسل 9 ملايين جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بغسـل قرابة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفهاوقال بيان لوزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

النصب على المواطنيين

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم.

إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.