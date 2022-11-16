القبض على مسجل خطر غسل 12 مليون جنيه في العقارات والمواشي بسوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج، مسجل خطر هارب من حكم إتجار في المخدرات، وتبين عمله في غسيل الأموال التي قدرت بـ12 مليون جنيه بدائرة مركز البلينا.

تجارة المخدرات

كان اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إخطار من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة جنوب الصعيد يتضمن تورط «السيد.ج.ع.م»، 46 عامًا، عاطل، ويقيم دائرة مركز البلينا والمحكوم عليه في القضية جنايات مركز البلينا (مخدرات) بالإتجار، وتروّيج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

غسيل الأموال

وارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري، وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع وأسس الأنشطة التجارية مع شراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وهي عبارة عن حظيرة مواشي معلف للمواشي بها 40 رأس ماشية كائنة خلف مسكنه.

وحسب التحريات، اشترى المتهم قطعة أرض زراعية مساحتها فدان، وشقة في البلينا وأخرى في الإسكندرية، مع بناء فيلا، وقدرت تلك الممتلكات بـ12 مليون جنيه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح المحامي علاء سرحان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ العقوبة القانونينة لتهمة غسيل الأموال تصل إلى 7 سنوات سجن.