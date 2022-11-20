القبض على 9 متهمين في وقائع سرقة بالقاهرة.. بينهم سيدات وأجنبي

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة ذلك النشاط الإجرامى خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") ، لقيامهن بسرقة هاتف محمول من (إحدى الطالبات) حال سيرها بدائرة قسم شرطة الوايلى .. وبتطوير مناقشتهن إعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وعُثر بحوزتهن على (4 هواتف أخرى) من متحصلات وقائع سرقة .

ضبط (عاملة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لقيامها بسرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكن (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر ) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وأقرت بأنها نظراً لعملها لدى المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية بمسكنها إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بمغافلتها والإستيلاء على المشغولات المضبوطة بحوزتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك عن طريق إستقلالهما مركبة "توك توك" وقيام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها (هاتف محمول- مبلغ مالى- بعض الأوراق الثبوتية) ولاذا بالفرار، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد نطاق هاتف المحمول بدائرة قسم شرطة عين شمس لدى (صاحب محل هواتف "له معلومات جنائية - سيئ النية")، وعُثر بحوزته على (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 هاتف محمول "مجهولا المصدر") وأقر بعلمه بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة وأنه تحصل عليهم من المتهمان المذكوران وبمواجهتهما أقرا بسرقتهما الهواتف المضبوطة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بالتخلص من حقيبة المجنى عليه بإلقائها بالطريق العام .

ضبط (عاطلين –"لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بالإكراه وذلك عقب قيامهما بإصطحابه داخل سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم ، وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وقاما بالإستيلاء منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما ضُبط بحوزتهما ( المبلغ المالى المستولى عليه- السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ).

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس "لا يتناسب وقيمته الحقيقية" بأحد محال بيع هواتف المحمول.. وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"- مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) .. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "الضغط على الكالون" وأضاف بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.