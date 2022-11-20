اعترافات عصابة سرقة دراجات نارية بالقاهرة بأسلوب «توصيل الأسلاك»

«كنا بنسرقها بإننا نلمس السلوك ببعض فتدور وناخدها ونمشي»، هكذا بدأ المتهم الأول من اثنين في الواقعة، أقواله أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس المهتمين بسرقة دراجات نارية وتكوين تشكيل عصابي بطريقة توصيل الأسلاك بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحا أنهم قاموا بارتكاب عدة سرقات للدراجات النارية و«التكاتك» أيضا بتلك الطريقة.

توصيل الأسلاك وسرقة الدراجات

«زميلي راقب الجو وأنا حاولت أوصل الأسلاك ببعض لغاية ما تدور وناخدها ونهرب»، هكذا تابع المتهم الثاني أقواله أمام جهات التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين بتهمة سرقة الدراجات النارية بطريقة توصيل الأسلاك.

ووصل بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بالمنطقة انتبه لسرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

عقوبة السرقة

من جهته، أكد المحامي بالنقض سمير عبد العظيم، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبد العظيم» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، موضحًا أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات والتحريات وفحص الكاميرات بالمنطقة، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم أحد الأشخاص لهم سابقة جنائية مقيمان بمنطقة دار السلام، وجرى ضبط المتهمين حال استقلالهما الدراجة النارية المسروقة.

وبمواجهتهما بالتهمة اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، وبتوجيههما جرى استعادة الدراجة النارية وايضا دراجة نارية «توك توك»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأكدت التحريات، أنهما تخصصا في سرقة المواطنين بأسلوبي توصيل الأسلاك والتتبع.