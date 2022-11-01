المشدد 5 سنوات لمتهم سرق آخر بالإكراه في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لإدانته بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في منطقة الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيلة توصيل للاستيلاء على الأموال

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3961 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 555 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم «محمد. ع»، في مايو من العام الجاري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالشروع في سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه «إسلام رضا»، والمبين قدرًا وقيمة بالأوراق بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، فبعد أن استقل الدراجة النارية «توك توك»، قيادته طالبًا توصيله إلى وجهته وتحين مرورهما بمنطقة غير مأهولة جذبة عنوة واضعًا يده حول جيده واهمًا إياه بحمله سلاح أبيض.

ضبط المتهم من قبل المارة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد أوقفت أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها من قبل المارة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال المجني عليه أمام النيابة العامة، أنه أثناء مباشرة عمله كسائق لدراجة بخارية «توك توك»، فوجئ بالمتهم يقوم باستيقافه طالبًا منه توصيله لإحدى الأماكن فاستجاب له واصطحبه لمنطقة غير مأهولة بالمارة، وما أن ظفر به حتي قام بتطويق عنق المجني عليه بإحدى يديه وباليد الأخرى أوهمه بأنه يحمل بها سلاحا يعتدي به عليه ما لم يعطيه ما معه من أموال، مما بث الرعب في نفسه وأفقده القدرة على المقاومة.

وأضاف، أن المتهم قام بالاستيلاء على ما بحوزته من أموال وفر هاربًا، إلا أنه قد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو استغاثة المجني عليه بالأهالي الذين قاموا بضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ووجهت له النيابة العامة تهمة الشروع في السرقة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بحكمها السابق.