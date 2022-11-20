ضبط متهم بالنصب على الراغبين في السفر للعمل بالخارج.. 50 ألف جنيه لكل شاب

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على عدد من الراغبين فى السفر للعمل خارج البلاد والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة وآخرين بتعرضهم لواقعة إحتيال من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج الكائنة بنطاق محافظة الجيزة ، والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج مقيم بالقاهرة بإستغلال طبيعة عمله ، وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن توافر فرص عمل بإحدى الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ومن خلال ذلك تحصل من الشاكين على مبلغ 50 ألف جنيه من كل مُبلغ وعقب قيام المجنى عليهم بالسفر إكتشفوا عدم صحة ما إدعاه المشكو فى حقه ومخالفته لشروط التعاقد المبرمة معهم مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.