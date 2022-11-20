حالة الطقس غدا على المدن والمحافظات.. مائل للحرارة نهارا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة غدا الاثنين، على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري ومصر الوسطى، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان، إلى استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر حتى التاسعة صباحا وعلى السائقين الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 21 نوفمبر، على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.