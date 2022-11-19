«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا على مدن القناة: بارد ليلا وشبورة مائية

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد، على مدن القناة، إذ يسود جو بارد ليلاً وتنخفض الحرارة إلى 15 درجة مئوية.

تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوية، أن طقس مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، يشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، على الطرق المؤدية من وإلى المدن الثلاث، وكذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمروالمتوسط معتدلة

وتضمن البيان توقعات الخبراء، أنه خلال طقس الأحد سوف تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة بمدن القناة

وجاءت درجات الحرارة في مدن القناة غداً الأحد كالتالي:

السويس والإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 27، الصغرى 15

أما بورسعيد فدرجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 18