حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. تحسن ملحوظ وتوقعات بعدم سقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، تحسنا ملحوظا، بالتزامن مع انطلاق كأس العالم قطر 2022، لذا تعتبر هذه الأجواء فرصة جيدة لخروج المواطنين والاستمتاع بمشاهدة افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية على المقاهي والكافتيريات وكورنيش الإسكندرية، في ظل عدم تساقط الأمطار على المدينة الساحلية بعد انتهاء نوة المكنسة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط الأيام الماضية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، شهدت شبورة مائية على الطرق خلال الفترة الصباحية، مع اعتدال في درجات الحرارة ومعدل ارتفاع الأمواج، وعدم سقوط أمطار.

درجات الحرارة وحالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وترتبط حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 27 درجة مئوية، والصغرى 18، ما يعني تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث كانت أقل من ذلك.

حركة الأمواج في الإسكندرية

وتشهد حركة الأمواج ارتفاعا خفيفا إلى متوسطا من 1 إلى 1.75 متر، ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

وتعتبر حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، فرصة لجميع أبناء المدينة الساحلية لمتابعة افتتاح كأس العالم قطر 2022 ومشاهدة المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ونظيره الإكوادوري في الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث أنها فرصة للتجمعات العائلية نظراً لإذاعة المباراة على قناة «بي إن سبورت» المفتوحة، أو عبر التجمع الخارجي في المقاهي والكافتيريات.