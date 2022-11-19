ظاهرة نادرة وغير متوقعة.. تحذير شديد من تقلبات الطقس من الغد حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع حيث تشهد الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية شبورة تؤثر على الرؤية الأفقية، وحذرت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا لوقوع الحوادث وحماية المواطنين.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا الأحد في المحافظات تشهد تكون الشبورة المائية على مختلف المحافظات مع طقس غائم جزئيا نهارا مائل البردة ليلاً ومشمس على محافظات الصعيد.

طقس يوم الإثنين المقبل

عن حالة الطقس يوم الإثنين في المحافظات تشير التوقعات إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم الثلاثاء

وعن طقس الثلاثاء 22 نوفمبر يشهد تكون الشبورة على مختلف المحافظات بينها القاهرة والوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية مع سقوط أمطار تصل إلى نسبة 30% على مناطق السواحل الشمالية والبحر الأحمر.

حالة طقس الأربعاء والخميس

كما يشهد طقس الأربعاء والخميس القادمين تكون الشبورة المائية على مختلف الطرق مع نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية والبحر الأحمر مع سقوط أمطار نسبة 30%

تكون الشبورة في طقس الجمعة

فيما يشهد طقس الجمعة القادمة تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متفاوتة على مدار اليوم.