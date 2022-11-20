«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في المحافظات: بارد ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول حالة الطقس اليوم في المحافظات حيث تشير إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات، كما يسود طقس خريفي مع نهارا مائل البردة ليلاً مع وجود غيوم جزئية على مدار اليوم، وتشير التوقعات إلي تباين الطقس بين محافظات الوجه البحري والصعيد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح البيان تعرض محافظة القاهرة لتكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم الجزئية وطقس حار نهارا مائل البردة ليلاً.

وعن طقس محافظات الوجه البحري وهي البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، فيسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الغيوم والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

حالة الطقس اليوم الأحد في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية مطروح، العملين، رفح، بورسعيد، السلوم فسيكون معتدل نهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم، فيما يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر مائل إلى الحرارة نهارا لطيف ليلا مشمس.

وتشهد محافظات شمال الصعيد المنيا، بني سويف، المنوفية طقسا مائلا إلى الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وسطوع لأشعة الشمس.

طقس اليوم في محافظات الصعيد

ويختلف طقس اليوم في محافظات جنوب الصعيد وهي قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج حيث تشهد طقسا حارا نهارا مشمس مائل إلى البرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

جاءت درجات الحرارة اليوم الأحد في المحافظات كالتالي:

- السواحل الشمالية 27 للعظمى، 18 الصغرى

- جنوب سيناء 27 العظمى، 21 الصغرى

- شمال الصعيد 27 العظمى، 13 الصغرى

درجات الحرارة في القاهرة

- القاهرة والوجه البحري بلغت العظمى 27 درجة، الصغري 17 درجة

- جنوب الصعيد 31 العظمى، 17 الصغرى