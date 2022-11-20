ضبط مخدرات بـ78 مليون جنيه خلال 24 ساعة

شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 2257 قضية اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 2450 متهما، كما جرى ضبط 3 قضايا غسل أموال بإجمالي 78 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

تفاصيل حملات وزارة الداخلية

وضبطت حملات الداخلية كمية من مخدر الآيس وزنت 282,836 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 2600,84 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1134,18 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 105,458 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 46,294 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 813 جراما، وكمية من مخدر فطر عيش الغراب وزنت 213 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 8 جرامات، و30345 قرصا مخدرا، 16461 قرص ترامادول مخدر، و426 قرص كبتاجون مخدر.

ونجحت الحملات في ضبط 13 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 48 قضية بإجمالي 50 متهما بمضبوطات بلغت 3 أطنان و661 كيلو جرام.

ضبط 457503 مخالفات مرورية

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 457503 مخالفات مرورية متنوعة، وفحص 598 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبيّن عدم مطابقة 11 منها لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ2704 من قائدي المركبات بالطرق وتبين إيجابية 218 سائقا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية، عن ضبط 766مخالفة أجهزة صوتية، و876 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 1900 مخالفة زجاج ملون دون تصريح، وضبط 2635 مخالفة ملصقات، وضبط 24 محلا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، وضبط 59 أجهزة صوتية، وضبط 154 أجهزة ضوئية، وضبط 164 ملصقا مخالفا.