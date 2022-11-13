القبض على 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 2856 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

تنفيذ 2856 حكم قضائي متنوع

ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 11 متهم لعدد "إثنين منهم معلومـات جنائية"، تنفيذ (2856) حكم قضائي متنوع، وضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.