إصابة شخصين في حادثي سير متفرقين ببورسعيد

أصيب شخصان في حادثي انقلاب دراجة نارية متفرقين، الأول بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد والثاني أمام مستشفى النصر بحي الزهور؛ بسبب السرعة الزائدة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول مجدي قسطندي يونان حنا الله 57 سنة إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف مصابا بكدمات وسحجات وحالته العامة مستقرة.

كما وصل إلى المستشفى عن طريق الإسعاف محمد عادل حسن الغندور 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات والحالة العامة مستقرة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادثين

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إن المصاب الأول قسطندي أصيب في انقلاب دراجة نارية كان يقودها على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

بينما المصاب الثاني محمد عادل أصيب في حادث دراجة نارية أمام مستشفى النصر بحي الزهور بسبب السرعة الزائدة.

من جانب آخر، أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين.