12 ندوة توعوية لأعضاء مراكز الشباب عن التغيرات المناخية بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية والحفاظ علي البيئة ومكافحة التلوث وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وذلك في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للعاملين بالجهاز الإداري

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للعاملين بالجهاز الإداري لتعريفهم بالقضايا والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع.

رفع الوعي البيئي لدي الشباب والفتيات

أشاد المحافظ بدور مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لأعضاء مراكز الشباب لرفع الوعي البيئي لدي الشباب والفتيات بمفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها والآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة وكذلك طرق ترشيد استهلاك في حياتنا اليومية واهمية زراعة الأشجار المثمرة للحد من التلوث البيئي وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقري ومدن المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة التلوث قامت المديرية خلال الفترة الماضية بتنفيذ 12 ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة والانسان استفاد منها 380 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب كالآتي :

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 50 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب الشوبكي التابع لإدارة شباب أبو كبير.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب بحطيط التابع لإدارة شباب أبو حماد.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب أبو كبير.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب الصويني التابع لإدارة شباب ديرب نجم.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب الابراهيمية.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب منيا القمح.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب النصر التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.

• تنفيذ ندوه توعوية عن التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة لعدد 30 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب طوخ التابع لإدارة شباب أبو كبير.