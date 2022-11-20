عضو اللجنة المنظمة لـCOP27: أكثر من 2000 متطوع خرجوا بقمة المناخ في أبهى صورة

كشفت ملك مصطفى، عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ COP27، عن كواليس تحضير قمة المناخ في شرم الشيخ، موضحة أنّ أكثر من 12 لجنة نوعية نسقت بين الجهات المعنية المنوطة بتنظيم القمة، ونحو 2000 شاب متطوع، من شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، والشباب من الجهات المختلفة المشاركة في القمة، أظهروا المؤتمر في أبهى صورة.

المتطوعون لتنظيم COP27

وأوضحت مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلاميتين داليا أشرف وآية جمال الدين، أنّ المتطوعين بدأوا العمل قبل شهرين من انطلاق قمة المناخ، ووصلت اللجنة الهندسية إلى مدينة شرم الشيخ، وبدأت التجهيزات بوضع خريطة بتصور لمكان الحدث وتجهيز القاعات وشكل المناطق المستضيفة للمشاركين.

لجان COP27

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ COP27، أنّ المؤتمر ضمّ لجان «لوجستيات، وغرف العمليات وإدارة الأزمات، والميديا»، وجرى متابعتهم من خلال 3 غرف عمليات مركزية، مشيرة إلى أنّ ساعات العمل كانت تصل ليوم كامل بسبب التكليفات العاجلة، التي يضطر معها المتطوعون إلى العمل في ساعات متأخرة من اليوم، موضحة أنّ الشباب كانوا على قمة الاستعداد في مختلف الأوقات، لحبهم في العمل التطوعي، ولإظهار المؤتمر في أفضل صورة.

وأكدت أنّ معظم الشباب المشتركين في التطوع خضعوا لتدريب مكثف في البرنامج الرئاسي للشباب، وحصل بعضهم على محاضرات نظرية من كبار الأساتذة في مختلف المجالات، فضلا عن الشباب المتطوعين الذين لديهم خبرات سابقة في العمل التطوعي، ما ساعدهم على القبول في لجان التنظيم الخاصة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.