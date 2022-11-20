مندوبة فنزويلا تشيد بتنظيم COP27: نتمنى التزام الجميع بتنفيذ تعهدات المناخ

أشادت مندوبة فنزويلا في الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، بتنظيم مصر للمؤتمر المعني بمواجهة تحديات المناخ في شرم الشيخ، كما أعربت عن أملها في تفعيل دور الصندوق العالمي المعني بالخسائر والأضرار المترتبة على تغيّر المناخ الذي أعلنت COP27 إنشاءه، وأعربت أيضا عن أمنياتها بألا يتخذ هذا الاتفاق موقف التعهّد بصرف الـ100 مليار دولار سنويا من الدول المتقدمة إلى النامية، وأن يلتزم الجميع بتعهداته لحل أزمة المناخ.

وقالت مندوبة فنزويلا، خلال كلمتها في الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27: «نضم صوتنا لبيان مجموعة الـ77 والصين، ونشيد في هذا الصدد بجهود الرئاسة المصرية ورئيسي الهيئتين العلمية والمعنية بالتنفيذ، وممثلي الوفود، على جهودهم الكبيرة خلال العملية التفاوضية المبنية على الحوار البناء الذي جمعنا، إلى جانب استمرارنا في جعل العمل الدولي هو الأساس من أجل الحفاظ على الطبيعة».

تنفيذ اتفاقية باريس

وتابعت أنّ المأمورية لم تكن هيّنة، ولكن الطريق صار مُهيئا لمواصلة العمل على تنفيذ اتفاقية باريس بإرادة سياسية جماعية، مشيرة إلى أنّنا بذلنا جهودا كبيرة لإعلاء المسؤوليات المشتركة والمتباينة الأعباء، إلى جانب العدالة المناخية وحق الشعوب في التنمية خلال أزمة التغير المناخي، مؤكدة أنّنا سنستمر في العمل البناء والتشاركي متعدد الأطراف لتحقيق أهداف مكافحة التغيرات المناخية.

ترحيب فنزويلا بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار

وأشارت مندوبة فنزويلا بالجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، إلى أنّ COP27 مؤتمر التنفيذ، مؤكدة ترحيب فنزويلا ومجموعة الـ77 بإنشاء الصندوق المعني بالخسائر والأضرار.