إصابة طالبين في تصادم دراجة نارية و«توك توك» ببني سويف

أصيب طالبان، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك»، على الطريق الزراعي بقرية إبشنا بمركز بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث تصادم بـ«زراعي بني سويف»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك»، على الطريق الزراعي بقرية إبشنا بمركز بني سويف، وأسفر عن إصابة طالبين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هما مازن محمود حسنين، 17 سنة، طالب، مقيم في قرية باها، مصاب جرح قطعي بالرقبة طوالي حوالي 5 سم واشتباه كسر في القدم اليمنى، وزياد شعبان كامل، 16 سنة، طالب، مقيم قرية باها، مصاب اشتباه كسر في القدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.