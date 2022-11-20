بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالبحيرة

أصيب قبل قليل 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إخطار يفيد وقوع حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث ملاكي وميكروباص البحيرة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث تصادم الميكروباص مع السيارة الملاكي بالطريق الزراعي بالبحيرة، وتبين إصابة كل من"خديجه.ع.ص"، 37 سنة، مقيمة شبراخيت، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود.ح.ا"، 16 سنة، مقيم ايتاي البارود، مصاب بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "فاطمة م.ح"، 37 سنة، مقيمة ايتاي البارود، مصابة باشتباه نزيف داخلي كدمة بالرقبة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مدحت ر.م"، 40 سنة، مقيم الدلنجات، مصاب باشتباه نزيف بالمخ اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " محمد س.ا.ا"، 22 سنة، مقيم كفر الزيات، مصاب بكدمة بالظهر جرح قطعي بالظهر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" ايمان.ص.ل"، 23 سنة، مقيمة ايتاي البارود، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " أسماء.م.ص"، 20 سنة، مقيمة شبراخيت، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل مصابي حادث ملاكي وميكروباص البحيرة إلي المستشفي

وجري نقل مصابي حادث تصادم الطريق الزراعي بالبحيرة إلي مستشفي ايتاي البارود العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة