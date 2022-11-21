«التضامن» تكشف شروط كفالة الطفل اليتيم في الأسر البديلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال، والاتجاه نحو «لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة»، موضحة أنه يتم التوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط وكذلك الضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

شروط كفالة الطفل بالأسر البديلة

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها، أن عدد الأطفال الذين تم كفالتهم منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة وصل إلى أكثر من 18 ألف طفل، وتصدر الوزارة المختصة كارنيه للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديده سنويا، موضحة أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها لكفالة طفل يتيم ومن أبرزها ما يلي:

- يجب على الأسرة البديلة الكافلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية لـ«الأسر البديلة» الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، أو أحدهم مصرى وفقا لقرار اللجنة.

- تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.