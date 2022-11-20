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إصابة 15 طالبة باختناق لاستنشاقهن «إسبراي» في مدرسة بنجع حمادي

كتب:

رجب آدم
12:43 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
مستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام

أصيبت 15 طالبة، اليوم الأحد، بحالات اختناق، داخل المدرسة الزخرفية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على خلفية استنشاقهن «إسبريه» داخل الفصل.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من غرفة العمليات، بإصابة 15 طالبة بحالات اختناق، داخل المدرسة الثانوية الزخرفية للبنات بنجع حمادي.

استنشاق «إسبريه»

وكشف التحريات الأولية، أن إحدى الطالبات في الفصل استخدمت «إسبريه» داخل الفصل، فاستنشقته بعض الطالبات، ما أسفر عن إصابتهن بحالات إغماء واختناق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبها، قالت الإدارة التعليمية في نجع حمادي، إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 

 

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